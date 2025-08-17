Telegraph: армия России доказала, что она не «бумажный тигр»

Успех России на саммите в США объясняется тем, что ВС РФ активно наступают на Украине. Об этом отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп заявил The Sunday Telegraph.

Он уверен, что переговоры оказались успешными для России не из-за влияния президента РФ Владимира Путина на американского лидера Дональда Трампа, а потому, что ВС России продолжают активное продвижение на всех участках фронта.

«Россия показала, что ее силы не «бумажный тигр». Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — добавил он.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

