Экс-боец ВСУ сообщил, что больше месяца оставался на фронте без провизии

Экс-боец ВСУ боец «Сова»: командование украинских ВС месяц не поставляли провизию
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) около месяца не отправляло провизию на передовую в районе населенных пунктов Комар и Отрадное в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости бывший украинский военный, попавший в плен.

Военный перешел на сторону России, теперь боец выполняет задачи, являясь участником отряда Мартына Пушкаря. Он взял позывной «Сова» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Меня забросили в пехоту. На месяц я попал на позиции. И, получается, никаких провизий нам не поставлялось целый месяц. Мы попали в окружение, и так я попал в плен», — сказал он.

Недавно в Минобороны России рассказали, как украинские бойцы заблудились в Сумской области из-за низкого уровня подготовки и попали в плен Вооруженным силам РФ. Минобороны предоставило журналистам видео с допросом военнопленного, который рассказал о низком уровне боевой подготовки в рядах ВСУ.

7 августа сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен наемника украинской армии из Вьетнама. Как заявил мужчина, он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по его позиции.

Ранее наемник украинской армии из Азербайджана сдался в плен ВС РФ.

