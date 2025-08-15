На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, заблудившихся в Сумской области

Минобороны РФ: бойцы ВСУ заблудились в Сумской области и попали в плен
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские бойцы заблудились в Сумской области из-за низкого уровня подготовки и попали в плен Вооруженным силам РФ. Об этом сообщило российское министерство обороны, пишет ТАСС.

По данным ведомства, одним из взятых в плен военнослужащих стал пожилой солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шелест. Мужчина был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) на улице, после чего его отправили в учебную часть и затем на боевое слаживание. При этом вместо положенных двух недель он пробыл здесь всего три дня.

«В связи с тем, что Шелест и его сослуживцы не имели должной военной подготовки, они заблудились в Сумской области, где военнослужащие группировки [российских] войск «Север» взяли их в плен», — говорится в заявлении.

Минобороны РФ предоставило журналистам видео с допросом военнопленного, который рассказал о низком уровне боевой подготовки в рядах ВСУ. Он уточнил, что мобилизованные мужчины успешно проходили испытания, даже если их результаты по стрельбе оставляли желать лучшего.

Как рассказали в ведомстве, сейчас все взятые в плен украинские солдаты находятся под контролем квалифицированных медиков. До этого они прошли полноценный медицинский осмотр.

Ранее наемник ВСУ из Азербайджана сдался в плен ВС РФ.

