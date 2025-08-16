На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская армия нанесла удар по иностранным наемникам на Украине

ТАСС: в Черниговской области уничтожен пункт дислокации иностранного легиона ВСУ
Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие ликвидировали ударом крупный пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

«В Черниговской области ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожен крупный пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ», — сговорится в сообщении.

4 августа офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды армии Украины вступают порядка 600 иностранных граждан.

До этого сообщалось, что Киев разместил десятки тысяч бойцов у границы с Россией в Черниговской области. По данным Mash, всего их около 50 тысяч, причем половина из них — наемники из Турции, Польши и Грузии.

Ранее пленный украинский боец рассказал о снабжении наемников в рядах ВСУ.

СВО: последние новости
