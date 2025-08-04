Стало известно о скоплении десятков тысяч бойцов ВСУ у границы с РФ для нового прорыва

Mash: около 50 тысяч бойцов ВСУ замечены у границы с Брянской областью

Десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили у границы с Россией в Черниговской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash, предположив, что Киев готовит новый прорыв госграницы РФ в районе Брянской области.

По данным издания, около 50 тысяч бойцов украинской армии собрались у границы в Черниговской области. Половина из них — наемники из Турции, Польши и Грузии.

В материале говорится, что украинские силы начали собирать свои резервы в этом районе почти сразу после того, как ВС РФ вытеснили их из Курской области. Первые полевые штабы появились еще в мае и сейчас функционируют в Городне, Корюковке и Новгороде-Северском в Черниговской области.

Mash пишет, что за неделю российские пограничники и десантники успешно отбили около десяти атак небольших групп ВСУ и ликвидировали 3–4 украинские диверсионно-разведывательные группы в Климовском районе Брянской области. В этом регионе российская армия значительно усилила свои позиции на границе с Украиной.

Ранее ВСУ с помощью дрона подорвали мост в деревне Рудня-Цата в Брянской области.

До этого ветеран ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ концентрируют силы в Черниговской области неподалеку от российской границы. По его мнению, это может сигнализировать о том, что украинцы готовят новое вторжение на территорию РФ в районе Брянской области. При этом ветеран не исключил, что назначение у формирующейся группировки может быть не наступательным, а оборонительным.

Ранее в Госдуме назвали цель возможного вторжения ВСУ в Брянскую область.