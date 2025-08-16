Украина направит дополнительные силы для усиления своих позиций в районе Доброполья и на других направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам заседания ставки.

«Сегодня есть решение по дополнительному укреплению этого и других направлений в Донецкой области», — написал он.

14 августа российский разведчик с позывным «Король» сообщил, что подразделения разведки группировки войск «Центр» установили огневой контроль над последней трассой снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красноармейска.

До этого экс-командир «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин заявил, что украинские военные утратили контроль над ситуацией в окрестностях населенного пункта. Он связал проблемы, с которыми столкнулись ВСУ в этом районе, с недостаточной эффективностью использования ресурсов и просчетами украинского командования.

Ранее военный эксперт назвал последствия прорыва ВС РФ в районе Доброполья.