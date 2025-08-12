На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт назвал последствия прорыва ВС РФ в районе Доброполья

Военэксперт Рожин: прорыв ВС РФ под Добропольем ставит под угрозу логистику ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Прорыв Вооруженных сил России восточнее Доброполья создает возможность для выхода непосредственно к населенному пункту, а также ставит под угрозу логистику противника на этом участке и в районе Краматорска. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный аналитик Борис Рожин.

«Наши войска нащупали пробелы в обороне противника, начали заводить в тыл ДРГ, нарушив тем самым целостность фланга ВСУ. Благодаря этому маневру нам удалось просочиться более чем на десять км в глубину восточнее Доброполья», — отметил Рожин.

Он добавил, что если российским войскам удастся в полной мере использовать сложившееся преимущество, то противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию.

Как сообщил 12 августа украинский аналитический ресурс Deep State, российские войска прорвали оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины (ВСУ) между Константиновкой и Добропольем на Покровском направлении в ДНР и вклинились в боевые порядки противника более чем на 10 км.

Что известно о продвижении ВС РФ на данном участке и можно ли говорить о прорыве фронта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее подразделения ВСУ под Константиновкой попали в огневой мешок.

