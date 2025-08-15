На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны предупредили о планах Киева сорвать российско-американские переговоры

МО: Киев обвинил РФ в ударе по рынку в Сумах, чтобы сорвать переговоры с США
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Обвинения Киева в адрес России по поводу того, что Вооруженные силы РФ якобы ударили по рынку в центре Сум и другим населенным пунктам Украины, являются намеренной провокацией, призванной сформировать негативный медийный фон с целью срыва российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили, что 12 августа предупреждали о подготовке Киевом подобной провокации.

«Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили», — отмечается в сообщении.

15 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина готовит три типа провокаций для срыва саммита России и США на Аляске. По словам дипломата, Киев активизирует морские атаки на корабли Черноморского флота, массированные обстрелы приграничных регионов России и кибератаки на критическую инфраструктуру.

Особую роль, отметил представитель МИД, сыграет информационная война: каждую акцию сопроводят фейками о «российской агрессии», чтобы спровоцировать жесткую реакцию США.

12 августа МО РФ со ссылкой на данные источников сообщило, что украинская сторона готовит провокации для срыва встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В военном ведомстве заявили, что ВСУ планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по одному из жилых районов или больнице города Чугуев Харьковской области, а представители иностранных СМИ должны будут зафиксировать эти удары и возложить ответственность за атаку на Россию.

Ранее эксперт объяснил, кто на самом деле жаждет срыва переговоров Путина и Трампа.

