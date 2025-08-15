Над Белгородской областью сбили 7 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 7 беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«С 14:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В период с 11:00 до 14:00 мск над регионом были сбиты 11 беспилотников ВСУ.

Утром 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска продолжают целенаправленные атаки на Белгород. Он рассказал, что в результате атак на центр города ранения получили двое мужчин. Один из них получил проникающее ранение живота, у второго — осколочные ранения ног.

Ранее мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области.