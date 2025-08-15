На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии сообщили, что страна готова отправить войска на Украину

Independent: Британия планирует более реалистичное развертывание сил на Украине
Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Великобритания сократила свои планы по отправке военных на Украину и предлагает меньше силы для поддержки мирных усилий. Об этом пишет британское издание The Independent.

Первоначально предполагалось привлечь 30-тысячную группировки из стран, входящих в коалицию «желающих», которые пообещали поддержать Украину в борьбе с РФ, однако сейчас военные руководители страны отказались от этой идеи, отдав предпочтение меньшей, «более реалистичной» операции.

Это происходит на фоне опасений, что Украина может быть отстранена от любых мирных переговоров, когда президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин проведут в пятницу исторический саммит на Аляске.

Предполагается, что сокращенные силы не будут отправлены на передовую, а вместо этого будут оказывать материально-техническую поддержку, поставлять вооружение и готовить экспертов для содействия восстановлению собственных сил Украины. Как заявляют в Минобороны королевства, военные страны готовы отправиться и действовать с первого дня возможного перемирия.

В июле Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Британский премьер Кир Стармер заявлял, что все необходимые оперативные документы уже готовы, и коалиция сможет приступить к выполнению миссии в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

Ранее Трамп исключил отправку американских войск на Украину.

