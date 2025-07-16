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Президент США заявил, что на Украине не будет американских военных

Трамп: на Украине не будет войск США
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Солдаты Вооруженных сил США не будут находиться на территории Украины, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Находившийся на военно-воздушной базе Эндрюс под Вашингтоном Трамп сказал журналистам, что американские военные не будут присутствовать на Украине.

15 июля Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты.

За день до этого президент США на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В ходе переговоров американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы продать странам НАТО ракеты малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также снаряды для гаубиц для передачи украинской стороне.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к беседам с Путиным.

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