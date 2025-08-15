На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Сызрани заявили об атаке ВСУ на местный НПЗ

SHOT: в районе НПЗ Сызрани началось возгорание после атаки ВСУ
Андрей Стенин/РИА Новости

В районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Сызрани произошло возгорание после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в городе прозвучала серия взрывов. После этого они увидели огонь и дым в районе местного НПЗ. По предварительной информации, там могли упасть обломки сбитых беспилотников.

Официальной информации не поступало.

Несколькими часами ранее жители Курска сообщили, что беспилотник ВСУ атаковал Курск, в результате чего, предварительно, пострадали несколько человек. Также, по их словам, в здании одной из многоэтажек началось сильное возгорание, которое охватило несколько квартир.

Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, начавшийся после атаки украинских войск на жилой дом в Курске. Специалисты определят, подлежит ли здание восстановлению. В случае положительного решения дом отремонтируют.

Ранее в районе Геническа из-за сбитых украинских дронов загорелась степь.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
