В районе Геническа из-за сбитых украинских дронов загорелась степь

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Сбитые российскими силами противовоздушной обороны украинские беспилотники вызвали степной пожар в районе города Геническа Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что противник атаковал Геническ. В настоящее время Сальдо вместе с главой ГУ МЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым находятся на месте пожара. Сотрудники МЧС локализуют возгорание. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

По информации ТАСС, пожар возник в районе населенного пункта Счастливцево на Арабатской стрелке и не затронул строения. В зоне возгорания видны обломки беспилотного летательного аппарата.

23 июля временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков дронов в разных частях Новочеркасска произошли возгорания, осколками повреждены четыре автомобиля.

Ранее в Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале.