Российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) невероятных размеров в поселке Хотень Сумской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Сумы, прилет по позициям ВСУ. Прилетело в поселок Хотень Сумского района. Прилетело так, что в Сумах диваны шевелились и рюмки с чаем на столе падали», — заявил он.

По словам Лебедева, под огонь попал склад, предназначенный для подготовки украинской стороны к контрнаступлению.

До этого украинское издание «Общественное» писало, что в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел второй за вечер взрыв. В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

14 августа российские бойцы нанесли удар по позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS при помощи расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в районе Жихова Сумской области.

Ранее российские войска применили новое оружие в зоне СВО.