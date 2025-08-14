Российские войска применили новое оружие в зоне СВО

Российские войска применили лазерное оружие против украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Его используют для отражения атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Отмечается, что на протяжении долгого времени лазеры для отражения атак дронов были только у США. Но сегодня российские боевые лазеры успешно сбивают украинские БПЛА, работая как системы противовоздушной обороны.

Согласно данным издания, новое российское оружие имеет выходную мощность от 10 до 20 кВт и поражает указанную цель за 10 секунд. Это система ближнего действия, которая способна ликвидировать вражеские объекты на дальности до 1,5 км и ослеплять противника на дальности примерно до 3 км.

В апреле Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал в беседе с News.ru, что разработанное в России лазерное оружие способно перевернуть с ног на голову ход украинского конфликта.

Ранее в МИД сообщили о секретном оружии России.