Информатор из ВСУ Козьмин вернулся в Россию после обмена пленными с Украиной

Андрей Козьмин, который во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) занимался передачей информации российской армии, вернулся в Российскую Федерацию в результате обмена пленными. Его освобождение стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Стамбуле, сообщает телеканал «Звезда».

Козьмин рассказал, что давно испытывал желание покинуть Украину, однако был призван на службу в ВСУ. После этого он принял решение оказывать помощь российским военнослужащим, но был разоблачен, задержан и провел два года в заключении в ожидании обмена.

«Я не видел другого выхода, уже готов был и умереть, и на все что угодно. Но решил напоследок помочь своим», — сообщил военный корреспонденту телеканала.

По его словам, среди военнослужащих ВСУ становится все меньше тех, кто искренне поддерживает действующую украинскую власть, однако они опасаются открыто выражать свою симпатию к России.

Сегодня Андрей Козьмин вместе с другими россиянами и украинцами, освобожденными в результате обмена, встретился с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Отмечается, что на Украине эти люди подвергались преследованиям за свою пророссийскую позицию.

26 июля депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов заявил, что у Москвы и Киева сформированы предварительные перечни гражданских лиц для обмена по принципу «20 на 20».

Ранее в Госдуме РФ рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.