Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону

Слюсарь: в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 10 домов

В результате атаки дронов украинской армии в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Информация уточняется», — написал глава региона.

Из домов эвакуировали 212 человек. Для жильцов организовали пункт временного размещения.

На месте работают саперы. После этого оцепление снимут и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба, добавил Слюсарь.

По данным Telegram-канала Mash, дрон летел в направлении штаба, когда внезапно поменял траекторию и врезался в жилой дом. для атаки украинские военные использовали беспилотник модели «Летучая лисица», способный летать на расстояние порядка 1700 км и развивающий скорость до 202 км/ч.

14 августа в центре Ростова-на-Дону произошли взрывы на фоне объявленной ракетной опасности. По словам Слюсаря, в результате атаки пострадали 13 человек, включая двоих детей.

Ранее жительница Ростова рассказала об атаке БПЛА в центре города.