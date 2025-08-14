Названа цель атаки беспилотников ВСУ в Ростове

Целью атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону был штаб Южного военного округа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, дрон летел в направлении штаба, когда внезапно поменял траекторию и врезался в жилой дом, повредив порядка 10 квартир.

Отмечается, что для атаки ВСУ использовали беспилотник модели «Летучая лисица», способный летать на расстояние порядка 1700 км и развивающий скорость до 202 км/ч.

14 августа в центре Ростова-на-Дону произошли взрывы на фоне объявленной ракетной опасности. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки БПЛА пострадали 13 человек, включая двоих детей.

Окна и балконы были повреждены в 10 многоэтажных домах на улицах Тельмана и Лермонтовская. Также повреждения получили несколько легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что на месте удара ВСУ по Ростову-на-Дону ввели режим ЧС.