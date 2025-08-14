ФСБ перечислила заводы, где производился украинский ракетный комплекс «Сапсан»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила точные координаты украинских объектов, на которые планировалось производить дальнобойные ракетные комплексы «Сапсан», способные наносить удары вглубь России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что разработка и производство этого оружия велись при финансовой поддержке и участии Германии.

Российские войска поразили Павлоградский химзавод (на нем производили и хранили твердое топливо для «Сапсана», а также создавали снаряды, малые авиационные бомбы и термобарические заряды); Павлоградский механический завод (там собирали ракеты, двигательные установки, системы управления и боевые части «Сапсана»); Шосткинский казенный завод «Звезда» (там делали порох и боевые заряды); Шосткинский научно-исследовательский институт химпродуктов (там производили ракетное топливо для огнеметных систем и новые виды пороха).

14 августа ФСБ сообщила, что Россия сорвала планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан. В ведомстве уточнили, что Киев развивал собственную секретную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшихся от СССР и планировал удары вглубь территории России с разрешения НАТО.

Ранее ФСБ показала карту регионов РФ, куда могла долететь украинская ракета «Сапсан».