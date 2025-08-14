На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ перечислила заводы, где производился украинский ракетный комплекс «Сапсан»

SHOT: ВС РФ уничтожили четыре предприятия по производству комплекса ВСУ «Сапсан»
Stringer/dpa/Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила точные координаты украинских объектов, на которые планировалось производить дальнобойные ракетные комплексы «Сапсан», способные наносить удары вглубь России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что разработка и производство этого оружия велись при финансовой поддержке и участии Германии.

Российские войска поразили Павлоградский химзавод (на нем производили и хранили твердое топливо для «Сапсана», а также создавали снаряды, малые авиационные бомбы и термобарические заряды); Павлоградский механический завод (там собирали ракеты, двигательные установки, системы управления и боевые части «Сапсана»); Шосткинский казенный завод «Звезда» (там делали порох и боевые заряды); Шосткинский научно-исследовательский институт химпродуктов (там производили ракетное топливо для огнеметных систем и новые виды пороха).

14 августа ФСБ сообщила, что Россия сорвала планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан. В ведомстве уточнили, что Киев развивал собственную секретную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшихся от СССР и планировал удары вглубь территории России с разрешения НАТО.

Ранее ФСБ показала карту регионов РФ, куда могла долететь украинская ракета «Сапсан».

