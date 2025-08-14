На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник атаковал аквапарк в Херсонской области

Сальдо: беспилотник ВСУ атаковал аквапарк в Железном Порту Херсонской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

В Херсонской области украинские войска атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) аквапарк в курортном селе Железный Порт. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, военного значения этот объект не имеет. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришелся по месту, где отдыхают семьи с детьми, отметил Сальдо.

Губернатор добавил, что люди не пострадали. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

12 августа сообщалось, что десантники группировки российских войск «Днепр» уничтожили скопление пехоты ВСУ и пункты управления беспилотниками на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Задачу выполнили военнослужащие из Ульяновской области.

8 августа Сальдо заявил, что ВСУ должны быть выведены с подконтрольной Киеву части региона. По словам чиновника, правобережье Днепра является территорией России.

Ранее в Херсонской области рассказали о попытках ВСУ укрепить правый берег реки Днепр.

СВО: последние новости
