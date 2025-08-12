Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в Херсонской области

Десантники группировки российских войск «Днепр» уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункты управления беспилотниками на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что задачу выполнили военнослужащие из Ульяновской области.

«Средствами воздушной разведки в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра в подвалах полуразрушенных зданий были обнаружены пять пунктов управления беспилотной авиацией и места скопления личного состава ВСУ, куда противник стягивал подразделения, рассредоточивал их и готовился к ведению активных действий по преодолению барьерного рубежа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что российские военные после доразведки передали координаты формирований ВСУ расчетам орудий «Мста-Б», которые находились на левом берегу реки Днепр. Далее артиллеристы нанесли точечные удары по целям, применив боеприпасы «Краснополь».

По данным Минобороны РФ, ульяновские десантники каждый день ведут контрбатарейную борьбу и ликвидируют украинские формирования на правобережье Днепра.

8 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ должны быть выведены с подконтрольной Киеву части региона. Как он сказал, правобережье Днепра является территорией РФ.

Ранее в Херсонской области рассказали о попытках ВСУ укрепить правый берег реки Днепр.