Сальдо заявил о необходимости вывода ВСУ с правобережья Херсонской области

Сальдо: войска ВСУ должны быть выведены с правобережья Херсонской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины должны быть выведены с подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона в интервью РИА Новости.

Глава области подчеркнул, что правобережье является территорией РФ. Он отметил, что Херсон ожидает возвращения жителей.

«Войска ВСУ должны быть выведены с территорий, которые являются исторической и юридической территорией Российской Федерации. Правобережье — это юридическая территория России», — подчеркнул Сальдо.

5 августа Сальдо заявил, что украинские войска на правом берегу Днепра в регионе активно строят подземные укрепления, пытаясь помешать освобождению этой территории. По его словам, российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника и эффективно разрушают эти попытки.

В июле губернатор рассказал, что назначенная Киевом администрация, а также руководители местных управлений Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры покинули Херсон.

Ранее эксперт назвал условия перемирия с Украиной, которые устроят Россию.

