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Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правый берег Днепра

Сальдо: ВСУ строят подземные укрепления на правом берегу Днепра
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Alina Smutko/Reuters

Украинские войска на правом берегу Днепра в регионе активно строят подземные укрепления, пытаясь помешать освобождению этой территории. Об этом сообщил РИА Новости российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника и эффективно разрушают эти попытки.

Сальдо отметил, что противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, которая оккупирована украинскими силами, возводя фортификационные сооружения и подземные укрытия. Российская сторона ведет постоянную контрбатарейную борьбу, регулярно нанося ответные удары по огневым позициям ВСУ. По словам губернатора, правый берег Днепра выше и расположен на более выгодных высотах, что дает украинским войскам преимущества для обстрелов объектов на левом берегу, однако при начале огня по ним тут же наносятся ответные удары.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, с сентября 2022 года является субъектом РФ после проведенного там референдума, легитимность которого Украина не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящий момент Россия контролирует около 75% региона, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем украинских войск.

Ранее Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к высадке на Тендровской косе.

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