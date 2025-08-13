В МИД России высказались об ударе Израиля по журналисту Al Jazeera

Удар армии обороны Израиля шатру журналистов панарабского телеканала Al Jazeera в секторе Газа является неприкрытым покушением на свободу прессы и заслуживает решительного осуждения. Об этом заявил заместитель главы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, передает РИА Новости.

«Мы рассматриваем случившееся как очередное нарушение международного права, систематически совершаемых на оккупированной палестинской территории, как неприкрытые покушения на свободу прессы» — сказал он в ходе брифинга.

По словам Фадеева, методы борьбы Израиля с теми, кого местные власти считают врагами или оппонентами, заслуживают «самого решительного осуждения».

В понедельник, 11 августа, Al Jazeera сообщил об ударе по шатру своих сотрудников. Пятерым из них, в том числе репортеру Анасу аш-Шарифу, выжить не удалось. По имеющимся сведениям, беспилотный летательный аппарат армии Израиля нанес удар по палатке журналистов, находившейся возле больницы «Аш-Шифа» в Газе.

11 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что выдававший себя за журналиста телеканала аш-Шариф на самом деле являлся террористом. Он возглавлял террористический отряд в радикальной палестинской организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих.

