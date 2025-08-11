Израиль нанес удар по журналисту Al Jazeera

ЦАХАЛ нанес удар в Газе по журналисту Al Jazeera, которого обвинил в терроризме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла в Газе удар по журналисту панарабского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

В заявлении ЦАХАЛ утверждается, что выдававший себя за журналиста телеканала Анас аш-Шариф на самом деле являлся террористом. Он возглавлял террористический отряд в радикальной палестинской организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих.

В ЦАХАЛ отметили, что найденные в секторе Газа многочисленные документы подтверждают принадлежность ликвидированного аш-Шарифа к военному крылу ХАМАС и интеграцию террористов в сеть Al Jazeera.

В пресс-службе подчеркнули, что перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению.

26 июля сообщалось, что на юге Ливана силами израильской армии был ликвидирован штабный командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Абд аль-Кадер Исмаил.

Ранее Израиль атаковал объекты ВОЗ в секторе Газа.