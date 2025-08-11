На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль нанес удар по журналисту Al Jazeera

ЦАХАЛ нанес удар в Газе по журналисту Al Jazeera, которого обвинил в терроризме
true
true
true
close
Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла в Газе удар по журналисту панарабского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

В заявлении ЦАХАЛ утверждается, что выдававший себя за журналиста телеканала Анас аш-Шариф на самом деле являлся террористом. Он возглавлял террористический отряд в радикальной палестинской организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих.

В ЦАХАЛ отметили, что найденные в секторе Газа многочисленные документы подтверждают принадлежность ликвидированного аш-Шарифа к военному крылу ХАМАС и интеграцию террористов в сеть Al Jazeera.

В пресс-службе подчеркнули, что перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению.

26 июля сообщалось, что на юге Ливана силами израильской армии был ликвидирован штабный командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Абд аль-Кадер Исмаил.

Ранее Израиль атаковал объекты ВОЗ в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами