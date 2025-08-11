В Газе в результате израильского удара погибли сотрудники Al Jazeera

Al Jazeera: при ударе Израиля в Газе погибли пять сотрудников телеканала

В секторе Газа в результате удара израильской армии погибли пять сотрудников панарабского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По имеющимся сведениям, беспилотный летательный аппарат армии Израиля нанес удар по палатке журналистов, находившейся возле больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. В результате взрыва погибли журналисты Анас аш-Шариф и Мохаммед Крейкеа и операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива.

В свою очередь, директор больницы «Аш-Шифа» Мохаммед Абу Салмия заявил, что в результате удара по палатке погибли семь человек.

11 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что выдававший себя за журналиста телеканала аш-Шариф на самом деле являлся террористом. Он возглавлял террористический отряд в радикальной палестинской организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих.

В ЦАХАЛ отметили, что найденные в секторе Газа многочисленные документы подтверждают принадлежность ликвидированного аш-Шарифа к военному крылу ХАМАС и интеграцию террористов в сеть Al Jazeera.

Ранее Израиль атаковал объекты ВОЗ в секторе Газа.