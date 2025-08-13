Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию наступления в Газе

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил основную концепцию плана наступления войск в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир, провел сегодня обсуждение, на котором утвердил основную структуру оперативного плана ЦАХАЛ в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в совещании принимали участие представители Службы общей безопасности (ШАБАК) и другие командиры. В ходе обсуждений участники подняли тему операции в районе Зейтун в Газе, следует из сообщения.

4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

8 августа журналист Axios Барак Равид сообщил, что военно-политический кабинет Израиля утвердил инициативу Нетаньяху по оккупации сектора Газа. Позже информацию подтвердило издание Times of Israel, сославшись на заявление офиса премьер-министра.

Ранее Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе.