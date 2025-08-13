На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию наступления в Газе

Глава Генштаба ЦАХАЛ утвердил основную концепцию наступления в секторе Газа
true
true
true
close
Dylan Martinez/Reuters

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил основную концепцию плана наступления войск в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир, провел сегодня обсуждение, на котором утвердил основную структуру оперативного плана ЦАХАЛ в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в совещании принимали участие представители Службы общей безопасности (ШАБАК) и другие командиры. В ходе обсуждений участники подняли тему операции в районе Зейтун в Газе, следует из сообщения.

4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

8 августа журналист Axios Барак Равид сообщил, что военно-политический кабинет Израиля утвердил инициативу Нетаньяху по оккупации сектора Газа. Позже информацию подтвердило издание Times of Israel, сославшись на заявление офиса премьер-министра.

Ранее Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами