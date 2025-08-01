Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке по Израилю

Сариа: хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали территорию Израиля с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом заявил телеканалу Al Masirah представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

По его словам, хуситы выпустили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве ракету типа «Палестина-2». Генерал подчеркнул, что цель операции была достигнута.

Вчера Сариа рассказал, что хуситы с помощью дронов атаковали три военных объекта на территории Израиля. Он уточнил, что два беспилотных летательных аппарата нанесли удар по стратегически важному объекту в Тель-Авиве. Два беспилотника атаковали военный объект в Ашкелоне, один — военный объект в пустыне Негев.

29 июля член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти заявил, что суда торговых компаний США в случае взаимодействия с портами Израиля станут целью хуситов.

Ранее йеменские хуситы заявили, что ответят Израилю и США на удары.