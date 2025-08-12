В сторону России запустили воздушный шар с Аляски

Военные на Аляске запустили в сторону РФ воздушный шар в рамках Arctic Edge 2025

В преддверии встречи президента США Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа жители Аляски заметили в небе большой серебристо-белый воздушный шар. Об этом пишет портал Anchorage Daily News.

В публикации говорится, что запуск шара был частью масштабных военных учений Arctic Edge 2025. Авторы статьи отметили, что воздушный объект был направлен «в сторону России».

«Жители заметили необычное явление в небе: большой бело-серебристый воздушный шар, несущий неопознанную полезную нагрузку», — говорится в статье.

Журналисты со ссылкой на данные Северного командования ВС США добавили, что часть учений включает в себя отработку навыков отслеживания и перехвата приближающихся крылатых ракет.

Лидеры России и США договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух стран станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что на Аляске усилили меры безопасности перед саммитом Россия — США.