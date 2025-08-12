Стало известно о начале боев в черте города Родинского в ДНР

Российские и украинские войска начали бои в черте города Родинского, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.

«В Родинском начались бои. Этому способствовало, в том числе, продвижение в шахте «Краснолиманская», — рассказал он.

По словам Кимаковского, в настоящее время Вооруженные силы РФ оказывают огневое давление на украинские формирования в городе. Удары наносятся одновременно с трех сторон.

11 августа советник главы ДНР сообщил, что российские штурмовики выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях шахты «Краснолиманская».

Позже ситуацию прокомментировал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он выразил уверенность, что подразделения ВС РФ способны в течение месяца взять под контроль Краснолиманский террикон. Тогда у них появится возможность перерезать снабжение ВСУ и взять в «клещи» Покровско-Мирноградскую агломерацию.

В то же время эксперт обратил внимание, что взятие под контроль шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. В частности, Киев больше не сможет выплавлять весомую часть металла для его отправки на экспорт.

Ранее российские войска взяли под контроль село Луначарское в ДНР.