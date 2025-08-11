На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт указал на важность взятия под контроль шахты «Краснолиманская» в ДНР

Военэксперт Онуфриенко: контроль над шахтой Краснолиманская лишит ВСУ ресурсов
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ могут взять под контроль Краснолиманский террикон в течение месяца. После этого у российских войск появится возможность перерезать снабжение противника и взять в «клещи» Покровско-Мирноградскую агломерацию. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», — отметил эксперт.

Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение подразделений, ведущих бои в Удачном и Котлино, добавил он.

11 августа советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовики выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях шахты «Краснолиманская».

Он уточнил, что сейчас украинские военные находятся в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии на этом участке для ВСУ полностью блокирован российскими силами.

Ранее российские военные взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ.

