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Минобороны РФ показало кадры штурма села Январское в Днепропетровской области

Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского в Днепропетровской области
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Минобороны России обнародовало кадры освобождения села Январское в Днепропетровской области. Как уточнили в пресс-службе оборонного ведомства, в штурме участвовали военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

В минобороны рассказали, что противник оказывал активное сопротивление, но под натиском российских штурмовиков оставил позиции. Огневую поддержку подразделениям ВС России оказывали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Российские войска в ходе боев за населенный пункт уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю конфликта. Владимир Зеленский в свою очередь публично отказался признать факт утраты контроля над городом, заявляя о том, что украинские подразделения еще остаются на позициях.

1 августа президент РФ Владимир Путин подтвердил информацию об освобождении Часового Яра.

Ранее глава ДНР назвал положение ВСУ в Красноармейске «критическим».

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