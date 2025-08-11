Поля с телами украинских военнослужащих в Сумской области сняли на видео

Поля в Сумской области полны телами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео распространил Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации говорится, что расчеты беспилотников 30-го мотострелкового полка ликвидируют пехоту ВСУ сбросами гранатометов и атаками FPV-дронов. На видео показаны тела погибших украинских военных. Ролик был снят с беспилотника.

11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по объектам в городах Сумы и Шостка, чтобы нарушить поставки военной техники и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Данные населенные пункты являются ключевыми транспортными и логистическими узлами украинских войск на севере.

10 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию военной администрации Сумской области. По информации журналистов, российские подразделения в ходе операции применили беспилотник.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении техники и военных ВСУ ударом «Искандера».