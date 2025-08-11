На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Системы ПВО перехватили беспилотники, направлявшиеся к Москве

Собянин заявил о ликвидации двух украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы
true
true
true
close
Павел Львов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 10:01 мск.

В 9:35 мск мэр Москвы сообщил, что дежурные средства ПВО перехватили еще два дрона, летевших в сторону Москвы. На место падения фрагментов БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Утром 11 августа в регионах РФ ликвидировали семь украинских беспилотников. По данным министерства обороны страны, четыре цели нейтрализовали в Республике Крым. В Нижегородской области сбили два летательных аппарата, в Белгородской области — один.

В течение ночи над российской территорией уничтожили 32 БПЛА. Больше всего дронов — семь — перехватили в Белгородской области. Еще по пять целей нейтрализовали в Калужской и Брянской областях, четыре — в Крыму, по два — в Рязанской, Орловской, Курской, и Воронежской областях, а также в столичном регионе. В Тульской области уничтожили один беспилотник.

Ранее в Брянской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами