Системы ПВО перехватили беспилотники, направлявшиеся к Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 10:01 мск.

В 9:35 мск мэр Москвы сообщил, что дежурные средства ПВО перехватили еще два дрона, летевших в сторону Москвы. На место падения фрагментов БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Утром 11 августа в регионах РФ ликвидировали семь украинских беспилотников. По данным министерства обороны страны, четыре цели нейтрализовали в Республике Крым. В Нижегородской области сбили два летательных аппарата, в Белгородской области — один.

В течение ночи над российской территорией уничтожили 32 БПЛА. Больше всего дронов — семь — перехватили в Белгородской области. Еще по пять целей нейтрализовали в Калужской и Брянской областях, четыре — в Крыму, по два — в Рязанской, Орловской, Курской, и Воронежской областях, а также в столичном регионе. В Тульской области уничтожили один беспилотник.

Ранее в Брянской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина.