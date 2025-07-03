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Замкомандира бригады ВСУ погиб в результате российской атаки

ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ Романюка
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Alina Smutko/Reuters

Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Романюк погиб в результате российского удара. Об этом сообщает украинское издание «Новости Донбасса».

По данным издания, военнослужащий погиб в результате ракетного удара 1 июля. Другие подробности неизвестны.

До этого солист украинской рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Горнов погиб в результате удара группировки российских войск «Север» в Сумской области. По данным российских силовиков, мужчина проходил службу в Великобритании. Он попал на линию боевого соприкосновения в качестве санитарного инструктора.

23 июня грузинский журналист Рати Муджири сообщил, что командир «Грузинского легиона» ВСУ Вано Надирадзе был ликвидирован российскими войсками в зоне СВО. По его словам, вместе с военным они планировали провести совместный эфир, в ходе которого хотели обсудить ситуацию в Сумской области и в зоне спецоперации в целом.

Ранее в ДНР российские солдаты ликвидировали снайпершу ВСУ.

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