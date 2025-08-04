Бывшие сотрудники спецслужб обратились к Трампу из-за войны в Газе

Экс-руководители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильских спецслужб «Моссад» и «Шин Бет» направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором они призывают политика остановить израильского премьера Биньямина Нетаньяху и прекратить войну в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Бывшие офицеры и сотрудники спецслужб выступают в рамках движения «Командующие безопасностью Израиля», которая состоит из более чем 600 человек.

«Остановите войну в Газе! От имени Командующих безопасностью Израиля <...>, а также Моссада, Шин-Бет, полиции и дипломатического корпуса, мы настоятельно призываем вас прекратить войну в Газе», — передает издание текст письма.

По их мнению, Израиль находится в стратегическом тупике. Авторы письма отметили, что недавняя военная операция в Газе «Колесницы Гидеона» не принесла ощутимых результатов, как и освобождение заложников. Страна находится «на грани поражения», считают они.

Отдельной критике они подвергли Нетаньяху, которым, по их словам, движут «экстремистские религиозные взгляды». До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля может расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы освободить оставшихся в регионе израильских заложников.

Ранее Путин созвонился с премьером Израиля.