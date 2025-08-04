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В офисе Нетаньяху высказались о конфликте в секторе Газа

Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в секторе Газа
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Dylan Martinez/Reuters

Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для достижения целей войны в секторе Газа. Об этом РИА Новости заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«Цели войны в Газе не изменились: возврат заложников, устранение власти ХАМАС и демилитаризация сектора Газа», — сказал он.

27 июля стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в части сектора Газа на период с 10:00 по 20:00 (местное время совпадает с московским). В ЦАХАЛ также анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, занимающихся доставкой продовольствия и лекарств в сектор Газа.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые осудили действия ХАМАС и потребовали от группировки отказаться от власти над сектором Газа. Они подписали совместную декларацию с Евросоюзом на конференции ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал ХАМАС капитулировать.

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