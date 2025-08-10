В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, выпущенный украинскими военными снаряд попал в надворную постройку.

«Женщина скончалась на месте. <...> Выражаю искренние слова соболезнования семье погибшей», — добавил губернатор.

9 августа беспилотник ВСУ атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. При взрыве дрона пострадали два мирных жителя. Один из них — 19-летний молодой человек, которого доставили в Борисовскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В тот же день Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Байцуры, расположенном в Борисовском районе Белгородской области. В салоне машины находилась супружеская пара. Как рассказал глава региона, мужчина погиб на месте. Женщину в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, но врачам не удалось ее спасти.

Ранее в Белгородской области во время атаки ВСУ пострадал ребенок.