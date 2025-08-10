Батальон ВСУ в Харьковской области оказался под угрозой окружения

ТАСС: батальон ВСУ у Синельниково оказался под угрозой окружения ВС РФ

Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться в окружении западнее Синельникова Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На данном участке командование ВСУ по сути пустило в расход 249-й батальон 127-й ОБР ТрО», — говорится в сообщении.

По словам источника, после убытия части солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады, позиции батальона могут совсем скоро попасть в окружение российской стороны.

Он добавил, что в лесистой местности на западе Синельникова бойцы российской группировки «Север» продвинулись на 300 метров и заняли украинские позиции.

До этого Telegram-канал «Изнанка» писал, что ракетный удар по лагерю подготовки 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области 7 августа привел к значительным потерям.

По данным канала, при поражении комплекса «Искандер» погибли более 50 военнослужащих, около 200 получили ранения. Также уничтожено 12 единиц техники и склад боеприпасов, «что увеличило число жертв».

