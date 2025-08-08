На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил, что ВС РФ закрепляются в Торском

Марочко заявил, что ВС РФ закрепляются на новых рубежах в селе Торском
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска закрепляются на новых рубежах в селе Торском и выдавливают украинские подразделения из населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его информации, в ходе активных боевых действий передовые отряды ВС РФ обошли укрепрайон ВСУ севернее Торского и подошли к населенному пункту Кировск (украинское название — Заречное).

«На данный момент идет закрепление на новых рубежах с одновременным выдавливанием противника из района рыбхоза в Торском», — заявил Марочко.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об окружении украинских подразделений на южных подступах к Константиновке.

По его словам, на данный момент никаких «зеленых коридоров» для ВСУ нет, а все пути отхода — севернее Александро-Калиново на западе и Клепан Быка на востоке сформировавшихся «клещей», находятся под огневым контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска сформировали стену дронов в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами