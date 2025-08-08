Военный эксперт заявил, что ВС РФ закрепляются в Торском

Марочко заявил, что ВС РФ закрепляются на новых рубежах в селе Торском

Российские войска закрепляются на новых рубежах в селе Торском и выдавливают украинские подразделения из населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его информации, в ходе активных боевых действий передовые отряды ВС РФ обошли укрепрайон ВСУ севернее Торского и подошли к населенному пункту Кировск (украинское название — Заречное).

«На данный момент идет закрепление на новых рубежах с одновременным выдавливанием противника из района рыбхоза в Торском», — заявил Марочко.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об окружении украинских подразделений на южных подступах к Константиновке.

По его словам, на данный момент никаких «зеленых коридоров» для ВСУ нет, а все пути отхода — севернее Александро-Калиново на западе и Клепан Быка на востоке сформировавшихся «клещей», находятся под огневым контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска сформировали стену дронов в ДНР.