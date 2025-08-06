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В Ростовской области населенный пункт обесточен после атаки БПЛА

Слюсарь: хутор Золотаревка Ростовской области остался без света после атаки БПЛА
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Хутор Золотаревка Ростовской области остался без света после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

«В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов», — написал чиновник.

Он заявил, что пострадавших нет. Вместе с тем губернатор отметил, что энергетики днем начнут проводить ремонтно-восстановительные работы.

Также Слюсарь рассказал, что в станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи. Огонь был оперативно ликвидирован.

«По докладу оперативных служб, там тоже обошлось без пострадавших», — добавил чиновник.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил о массированном налете дронов ВСУ на Брянск.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

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