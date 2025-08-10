В Липецкой области введен красный уровень угрозы БПЛА

На территории Ельца, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского районов Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО», — написал он.

Также в ночь 10 августа на территории города Воронежа была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов.

Днем 9 августа Минобороны РФ сообщило, что за 3,5 часа над регионами РФ ликвидировали 27 дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские источники раскрыли данные командира бригады ВСУ на Сумском направлении.