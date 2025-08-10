На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецкой области введен красный уровень угрозы БПЛА

Губернатор Артамонов объявил угрозу БПЛА в районах Липецкой области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

На территории Ельца, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского районов Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО», — написал он.

Также в ночь 10 августа на территории города Воронежа была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов.

Днем 9 августа Минобороны РФ сообщило, что за 3,5 часа над регионами РФ ликвидировали 27 дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские источники раскрыли данные командира бригады ВСУ на Сумском направлении.

Атаки БПЛА на Россию
