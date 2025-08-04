Воронеж атаковали дроны

В небе над Воронежем дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали несколько дронов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он отметил, что предварительно при налете никто не пострадал, разрушений тоже не произошло. В Воронеже по-прежнему действует угроза непосредственной атаки дронов.

Чиновник призвал местных жителей не приближаться к лежащему на земле БПЛА и его фрагментам. О них нужно сообщать по номеру 112.

До этого в Воронежской области был введен режим опасности атаки беспилотников. Гусев призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».