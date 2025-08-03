Серия взрывов произошла в Воронеже ночью

SHOT: жители Воронежа сообщили о серии взрывов в небе и ярких вспышках

В небе над Воронежем и в районе села Новая Усмань вечером 2 августа были слышны взрывы. Об этом сообщили SHOT местные жители.

По их словам, в небе наблюдались яркие вспышки, всего прогремело от двух до пяти взрывов. Очевидцы утверждают, что беспилотники пролетали на крайне низкой высоте, а громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах города.

По предварительной информации, в регионе была активирована система противовоздушной обороны.

Глава региона Александр Гусев сообщал, что число пострадавших из-за атаки беспилотников в Воронежской области возросло до четырех. По его словам, две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.

До этого SHOT сообщал, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов. По словам местных жителей, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

Кроме того, беспилотники атаковали федеральную территорию Сириус, произошло более 15 взрывов.

Ранее на Запорожской АЭС оценили состояние радиационного фона после атаки ВСУ.