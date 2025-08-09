На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата встречи советников по нацбезопасности США, Британии, Украины и ЕС

Кабмин Британии анонсировал совещание с США, Украиной и ЕС по безопасности
Alastair Grant/Reuters

Совещание советников по национальной безопасности США, Украины, Великобритании и ЕС состоится 9 августа. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

Председательствовать на встрече будут министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Совещанию предшествовал телефонный разговор британского премьер-министра Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы Стармер и Зеленский назвали предстоящее мероприятие «важнейшим форумом для обсуждения прогресса на пути к достижению справедливого и прочного мира». Также лидеры двух стран поприветствовали стремление президента США Дональда Трампа «положить конец этой варварской войне» и выразили мнение о необходимости продолжать оказывать давление на президента РФ Владимира Путина для окончания боевых действий.

О том, что представители Украины, США и Европы планируют провести встречу в Великобритании, писало издание Axios. По словам источников, участники встречи хотят согласовать позицию в преддверии саммита американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным портала, Украина и некоторые члены НАТО боятся, что глава Белого дома может согласиться на предложение российского коллеги о завершении конфликта без учета их позиций.

Ранее Трамп назвал возможными «обмены территориями» при украинском урегулировании.

