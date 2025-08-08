Удар «Искандером» по скоплению личного состава ВСУ попал на видео

Удар ВС России «Искандером» по скоплению личного состава ВСУ попал на видео

Появилось видео удара при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры атаки по украинским военным публикует Telegram-канал «Изнанка».

На видео зафиксирован объективный контроль поражения расположения украинских бойцов. По данным источника канала, поражены микроавтобусы и грузовые автомобили в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области.

«Уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — говорится в публикации.

До этого в «Ростехе» рассказали, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение ВСУ. В госкорпорации подчеркнули, что «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», для украинских войск является одним из самых опасных вооружений в зоне специальной военной операции, особенно для военных объектов, скрытых в тылу.

Ранее Путин объявил, что первый серийный «Орешник» поступил в войска.