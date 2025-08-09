Над Тульской областью сбили беспилотники ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в период с 17:25 до 22:40 мск дежурные средства ПВО сбили 66 украинских дронов над регионами РФ.

8 августа Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.