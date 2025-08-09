В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА!» — говорится в сообщении ведомства.

Местных жителей призвали быть бдительными.

До этого беспилотная опасность была объявлена на территории Мордовии.

8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось. Подробнее о том, каким для жителей и гостей черноморского побережья выдался этот день, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над регионами России уничтожили 66 дронов ВСУ.