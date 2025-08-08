На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над территорией РФ уничтожили более 30 украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО перехватили 34 дрона над российскими регионами
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) днем сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены в период с 12:00 до 15:00 мск.

Наибольшее количество целей — 12 — ликвидировали в Брянской области. В Калужской области перехватили 10 беспилотников, в Краснодарском крае — восемь, в Республике Адыгея и Рязанской области — по одному. Еще два БПЛА нейтрализовали в небе над акваторией Азовского моря.

8 августа Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

До этого правительство Крыма сообщило, что в регионе начнут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней в связи с атаками БПЛА. По данным властей, такие меры будут приниматься не только в республике, но и в более чем 60 других российских субъектах.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами