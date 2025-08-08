Над территорией РФ уничтожили более 30 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) днем сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены в период с 12:00 до 15:00 мск.

Наибольшее количество целей — 12 — ликвидировали в Брянской области. В Калужской области перехватили 10 беспилотников, в Краснодарском крае — восемь, в Республике Адыгея и Рязанской области — по одному. Еще два БПЛА нейтрализовали в небе над акваторией Азовского моря.

8 августа Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

До этого правительство Крыма сообщило, что в регионе начнут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней в связи с атаками БПЛА. По данным властей, такие меры будут приниматься не только в республике, но и в более чем 60 других российских субъектах.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.