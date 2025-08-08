На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский исполнитель хита 2000-х стал свидетелем атаки БПЛА в Сочи

Mash: американский рэпер Akon стал свидетелем атаки БПЛА в Сочи
true
true
true
close
akon/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) стал свидетелем атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Охрана артиста была проинструктирована и укрыла его в ванной комнате, хотя он хотел спуститься вниз и быть со своим коллективом», — говорится в публикации.

Mash пишет, что в сочинских районах звучала тревога — люди эвакуировались с пляжей и переместились в укрытия. В Сириусе обстановка спокойнее, утверждает источник, но в отеле «Мантера», где остановилась звезда, всех попросили выйти из номеров и укрыться в лобби до окончания атаки.

Сам Akon спокойно отреагировал на происходящее и продолжил подготовку к концерту, который состоится в городе 8 августа. Мероприятие состоится в ледовом дворце «Айсберг». Рэпер известен как исполнитель хита 2000-х Smack That.

Сегодня в Сочи из-за опасности атаки БПЛА эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». На пляжах курортного города также прошла эвакуация.

Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне атаки.

По данным Telegram-канала SHOT, российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа «Лютый» в Краснодарском крае. Один из дронов был перехвачен над Черным морем.

Ранее жители Адлера сняли на видео пролетевший на малой высоте украинский дрон «Лютый».

Атаки БПЛА на Россию
